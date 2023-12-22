Человек погиб при ДТП на востоке Москвы

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Человек погиб в результате аварии в районе Вешняковского проезда, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, водитель Toyota Camry остановился в крайней правой полосе на МСД и вышел на проезжую часть для замены колеса.

"В этот момент на стоящий автомобиль совершил наезд водитель "ГАЗели", с которой в свою очередь совершает столкновение водитель автомобиля Lada Largus", – говорится в сообщении.

В результате водитель автомобиля Toyota от полученных травм скончался, остальные участники аварии не пострадали. На территории ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

Ранее стало известно, что на 27-м километре Киевского шоссе, в районе поселения Московский, случилась авария с участием легкового автомобиля и грузовика. Оперативные службы устанавливают обстоятельства ДТП и информацию о возможных пострадавших.

На Волоколамском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей