Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

17:46

На авиарейсе из французского Нанта в Порту объявлена ЧС

происшествия за рубежом

Фото: depositphotos/Chalabala

Чрезвычайная ситуация объявлена на авиарейсе лоукостера EasyJet из французского Нанта в Порту. Об этом говорится в Twitter сервиса по отслеживанию полетов RadarBox.

Речь идет о рейсе № EJU16TP из Нанта (NTE) в Порту (OPO). Уточняется, что самолет изменил маршрут в направление аэропорта Бордо из-за плохого самочувствия пассажира.

Подробности случившегося уточняются.

Ранее самолет Airbus A321, выполняющий рейс по маршруту Париж – Москва, готовился экстренно сесть в аэропорту Шереметьево из-за отказа системы управления передней стойки шасси и из-за сработавшей сигнализации отказа антипробуксовочной системы.

Позже стало известно, что самолет благополучно сел.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать