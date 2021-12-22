На авиарейсе из французского Нанта в Порту объявлена ЧС

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Чрезвычайная ситуация объявлена на авиарейсе лоукостера EasyJet из французского Нанта в Порту. Об этом говорится в Twitter сервиса по отслеживанию полетов RadarBox.

Речь идет о рейсе № EJU16TP из Нанта (NTE) в Порту (OPO). Уточняется, что самолет изменил маршрут в направление аэропорта Бордо из-за плохого самочувствия пассажира.

Подробности случившегося уточняются.

Ранее самолет Airbus A321, выполняющий рейс по маршруту Париж – Москва, готовился экстренно сесть в аэропорту Шереметьево из-за отказа системы управления передней стойки шасси и из-за сработавшей сигнализации отказа антипробуксовочной системы.

Позже стало известно, что самолет благополучно сел.