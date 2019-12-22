Число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае выросло до 10

Еще три человека обратились к врачам после ДТП с автобусом на трассе в Красноярском крае. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу краевого МВД России.

Как уточнил представитель пресс-службы, количество обратившихся за медицинской помощью увеличилось с семи до десяти. Пять человек осмотрели врачи и отпустили домой, еще пять пострадавших проходят обследование.

До этого сообщалось, что на 13 километре трассы дороги Минусинск – Белык пассажирский автобус съехал в кювет. По предварительной информации, водитель автобуса Kia Grandbird 1983 года рождения не справился с управлением и съехал с дороги. Всего на момент ЧП в автобусе № 549 находились 20 человек.

Ранее заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком на трассе в Волгоградской области. По данным полиции, на автодороге А-260 водитель заказного автобуса, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество и столкнулся с грузовиком, двигавшимся по главной дороге. После этого автобус съехал в кювет.

