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Происшествия

11:35

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на нефтехимическом заводе в Уфе

происшествия пожар

Фото: ГУ МЧС по РБ

В Уфе пожарным удалось ликвидировать открытое горение в здании "Опытного завода "Нефтехим". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по Башкирии.

"Пожар локализован в 08:44 мск на площади 2 тысячи квадратных метров. В 10:50 мск открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет", – уточнили в ведомстве.

По данным ТАСС, для тушения возгорания была увеличена группировка специалистов, которые пришли на помощь в ликвидации открытого горения. На мечте ЧП в настоящий момент работают 140 человек при помощи 47 единиц техники и трех лабораторий по замеру вредных веществ.

Также выяснена предварительная причина, по которой мог произойти пожар. По версии запредседателя Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Александра Лопухова, могла загореться технологическая жидкость, передает "Интерфакс". По его словам, в специальной печи разогревали один из компонентов этой жидкости. Предположительно, после этого распространился огонь.

Нефтехимический завод загорелся в воскресенье утром. Для борьбы с огнем к месту ЧП был отправлен пожарный поезд. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.

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