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20:55

Врио главы Башкирии пообещал помочь родным заблокированных в шахте

происшествия пожар

20:55

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Фото: vk.com/podslushano_v_solikamske

Радий Хабиров, который является врио главы Башкирии, пообещал помочь семьям трех уроженцев республики, которые оказались заблокированы в горящей соликамской шахте. Об этом он написал в социальных сетях.

"Ведутся спасательные работы. Мы на связи с губернатором Пермского края. В любом случае мы все сделаем, чтобы помочь пострадавшим и их семьям", – написал Хабиров.

По данным ТАСС, в настоящее время, спасатели по-прежнему не могут добраться до горняков. От оказавшихся в ловушке людей их отделяет приблизительно 10 метров.

Утром 22 декабря пожар возник на шахте "Уралкалий" на глубине 340 метров. В этот момент под землей были 17 человек. Восемь из них вышли, они не пострадали. Еще девять горняков остаются в зоне задымления. Связи с ними нет.

Ранее кадры с места пожара в Соликамске появились в Сети. На записи видны клубы густого дыма, поднимающиеся над предприятием.

происшествия пожар

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