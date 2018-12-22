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19:32

В Cети появилось видео пожара на шахте в Соликамске

происшествия пожар

19:32

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Фото: www.youtube.com

В Cети опубликовали видеозапись пожара на шахте в Соликамске.

На кадрах видны клубы густого дыма, поднимающиеся над предприятием. Девять человек по-прежнему остаются заблокированы, связь с ними не установлена.

Видео: www.youtube.com

Утром 22 декабря на строящемся стволе рудника горнорудной шахты в Соликамском районе произошло задымление. По информации следствия, строительные работы вели работники сторонней подрядной организации. Восьмерых вывели на поверхность, они не пострадали. Операция по спасению продолжается. Возбуждено уголовное дело.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что федеральные власти при необходимости помогут горнякам, которые пострадали во время пожара на соликамской шахте. Открыта горячая линия: 8-342-5370697.

происшествия пожар

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