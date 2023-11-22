Полиция задержала четырех продавцов некачественных лекарств в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Столичные полицейские задержали четырех продавцов в рамках уголовного дела о сбыте некачественных лекарств. Об этом заявила старший помощник руководителя главка СК РФ по Москве Юлия Иванова, ее слова приводятся в телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, не позднее июля этого года задержанные вступили в заговор и объединились в преступную группу, чтобы заниматься ввозом и сбытом недоброкачественных лекарств, используемых преимущественно в косметологии, на территории России. По словам Ивановой, они купили некачественные препараты в других странах и ввезли в РФ, а затем через интернет сбыли на территории Москвы и других регионов.

Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 238.1 УК РФ ("Сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере"). Иванова добавила, что следователи вместе с оперативниками провели обыски в домах фигурантов, а также в офисах и складах, арендованных в разных районах. Росздравнадзор по столичному региону признал изъятые препараты некачественными, уточнила собеседница агентства.

В ходе предварительного следствия установили, что цена лекарств в интернет-магазинах варьировалась от 2,5 до 25 тысяч рублей. Предварительно, стоимость изъятых лекарств превышает 100 миллионов рублей.

Иванова подчеркнула, что трое человек арестованы, еще одна женщина находится под подпиской о невыезде. Всем фигурантам дела предъявлено обвинение, следователи продолжают устанавливать возможных соучастников преступления, резюмировала она.

Ранее сообщалось, что в Москве Росздравнадзор закрыл частную наркологическую клинику "Гармония Медикал", в которой за последний год умерли пять пациентов.

В медучреждении нашли и изъяли большое количество запрещенных в России лекарств неизвестного производителя. Они активно использовались в лечении пациентов, прокомментировали в ведомстве.

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