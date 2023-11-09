Частную клинику "Гармония Медикал" в Москве закрыли после смерти пяти пациентов

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В Москве Росздравнадзор закрыл частную наркологическую клинику "Гармония Медикал", в которой за последний год умерли пять пациентов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что "Гармония Медикал" принадлежит группе компаний "Спасение". В отношении учредителей и сотрудников медучреждения расследуется уголовное дело, возбужденное по факту незаконного использования инертного газа ксенона.

Кроме того, в частной клинике нашли и изъяли большое количество запрещенных в России лекарств неизвестного производителя. Они активно использовались в лечении пациентов.

В пресс-службе добавили, что в момент проверки медучреждения в нем находились пациенты в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также единственный врач, который не смог объяснить состояние больных, курс их лечения и назначение лекарств.

Из частной клиники пришлось эвакуировать 36 пациентов, шестеро из которых были в критическом состоянии, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что частные клиники начнут передавать в военкомат информацию о пациентах. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сказал, что такой подход должен помочь быстрее актуализировать данные, уменьшить количество ошибок при рассылке повесток и снять нагрузку с военкоматов.

Также, по его словам, сбором информации будут заниматься налоговая служба, Рособрнадзор, территориальные отделы МВД и компании-работодатели.

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