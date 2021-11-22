Автор картины "Зависть" прокомментировала ее пропажу с выставки на "Винзаводе"

Фото: Анна Андржиевская, "Зависть"/facebook.com/museumaz

Художница Анна Андржиевская, чью картину украли с выставки на "Винзаводе", не первый раз становится жертвой преступников. Об этом она рассказала в своем Instagram.

По ее словам, первую работу у нее украли с выставки в маленьком музее Петербурга.

"С выставок пытаются украсть все маленькое и все, что оставлено без внимания. Дорогие художники, заключайте договоры и составляйте акт приема-передачи", – написала Андржиевская.

Картину "Зависть" украли с выставки вечером 21 ноября. К поискам привлекли полицию и следственные органы.

Стоимость картины не уточняется.

