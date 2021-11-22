С выставки на "Винзаводе" в Москве украли картину

Фото: Анна Андржиевская, "Зависть"/facebook.com/museumaz

Работу Анны Андржиевской "Зависть" украли с выставки в центре современного искусства "Винзавод", сообщается в аккаунте музея AZ в Instagram.

Кражу совершили вечером 21 ноября. К поискам привлекли полицию и следственные органы. Стоимость картины не уточняется.

Работа принадлежала галерее "Триумф". В музее рассказали, что предпринимают все возможные действия, чтобы вернуть работу на экспозицию. Там выразили надежду, что ее найдут в ближайшее время.

Выставка номинантов премии Анатолия Зверева на "Винзаводе", где произошло ЧП, продолжает работу в штатном режиме.

В прошлом году полотно голландского художника Франса Халса в третий раз похитили из музея в Нидерландах. Это картина "Двое смеющихся мальчиков". Ее украли из музея в городе Лердам, расположенного недалеко от Амстердама.

Это же полотно похищали в 1988 году вместе с работой нидерландского художника Якоба ван Рейсдала. Спустя три года обе картины нашли. В 2011 году их опять украли, но обнаружили через полгода.