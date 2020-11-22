Пожар в магазине в Нальчике потушен – МЧС

Пожар в магазине в Нальчике на площади 1,5 тысячи квадратных метров потушен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии, передает РИА Новости.

"...ликвидация открытого горения. Пожар произошел на третьем мансардном этаже здания, на первом этаже которого располагается магазин", – рассказали в ведомстве.

Представители МЧС уточнили, что спасатели продолжают разбирать обломки и проливать конструкции.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 22 ноября, на улице Идарова в Нальчике произошел пожар в трехэтажном здании магазина, где загорелась кровля здания. Огонь изначально занял площадь 1 тысячи квадратных метров, однако потом распространился на здания поблизости. В итоге возгорание локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

На месте работали 70 человек и 16 единиц техники. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

Ранее 22 ноября крупный пожар потушили на территории промзоны на Варшавском шоссе в Москве. Возгорание на площади 300 квадратных метров охватило цел по производству полимерных изделий.

