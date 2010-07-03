Движение поездов на МЦК восстановили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение поездов на внешнем кольце Московского центрального кольца (МЦК) против часовой стрелки восстановили и вернули в график. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

"Движение на МЦК на внешнем кольце (против часовой стрелки) восстановлено и введено в график", – говорится в сообщении.

Для восстановления движения потребовалось убрать с путей поезд "Ласточка", прекративший работу по техническим причинам. Как подчеркнули в пресс-службе Московской железной дороги, для возвращения в график на маршрут вывели три резервных состава.

Ранее в пятницу, 22 декабря, появилась информация о временной остановке движения на МЦК. Сообщалось, что по техническим причинам поезда не ходят на внешнем кольце против часовой стрелки.

