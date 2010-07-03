Сбой в движении поездов произошел на МЦК

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Движение поездов на внешнем кольце МЦК против часовой стрелки приостановлено по техническим причинам, сообщается в Twitter Московского метрополитена.

"На МЦК временно нет движения поездов на внешнем кольце (против часовой стрелки) по техническим причинам", – говорится в сообщении.

На указанном участке принимаются меры по восстановлению движения.

В четверг, 22 ноября, в Москве запустили новые железнодорожные магистрали – Московские центральные диаметры (МЦД). По первым двум маршрутам ходят как обычные электрички, так и современные составы "Иволга". Ранее неоднократно сообщалось, что в перспективе МЦД планируют развивать как вариант наземного метро.

