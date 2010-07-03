Один человек пострадал в ДТП на юго-востоке столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал в аварии с участием двух автомобилей в столичном районе Печатники. ДТП произошло в районе дома 12А во 2-м Южнопортовом проезде, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"Пострадал один человек, он госпитализирован", – сказал представитель пресс-службы.

Уточняется, что на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего выясняют.

Ранее сообщалось, что в районе Текстильщики столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек госпитализирован. Инцидент произошел по адресу: Волгоградский проспект, дом 47.