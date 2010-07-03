Студент МГУ погиб при падении из окна общежития

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Аспирант третьего курса экономического факультета МГУ имени Ломоносова погиб, выпав из окна общежития, сообщает Агентство "Москва".

В пресс-служба факультета подтвердили информацию. По словам собеседника агентства, обстоятельства происшествия выясняются.

"Этим занимаемся не мы, как вы понимаете, проводится проверка обстоятельств, мы тоже ждем результатов", – объяснили в пресс-службе.

19 ноября пожарный в Балашихе получил тяжелые травмы при падении из окна своей квартиры на восьмом этаже. 36-летнего мужчину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, множественными переломами таза и костей стопы. Его прооперировали.

Происшествие случилось, когда он находился в свободное от службы время. Проводится проверка.