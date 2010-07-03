В Подмосковье трехлетняя девочка выжила после падения с 10-го этажа

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Щелковском районе Московской области трехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки. Об этом говорится на сайте СУ СК по региону.

Инцидент произошел в среду, 4 сентября.

"Девочка находилась под присмотром бабушки, оставшись одна в комнате, самостоятельно прошла на балкон, залезла на находящийся там стул и по неосторожности выпала на улицу с высоты 10-го этажа", – указано в сообщении.

Ребенок выжил. Медики диагностировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки и живота.

Проводится доследственная проверка.

Несколькими днями ранее из окна многоквартирного жилого дома в Люберцах выпал двухлетний мальчик. Ребенка доставили в районную больницу с тяжелой травмой головы. Как считают следователи, днем мать уложила сына спать и ушла на кухню. После этого мальчик вылез из кровати, подошел к окну и выпал, несмотря на москитную сетку.

Часто недосмотр и открытое окно оборачиваются трагедией для всей семьи. Например, как в Текстильщиках 23 июня, когда тело четырехлетней девочки обнаружили на козырьке входа в отделение банка. По предварительным данным, она выпала из открытого окна 8-го этажа, пока ее родители пеленали своего двухмесячного малыша.

Подобные трагедии происходят по всей России. Только с начала 2019 года по всей стране из окон выпало более ста детей, из которых 15 – погибли. При этом 55 процентов из них младше четырех лет.

