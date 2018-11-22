СК начал проверку после обрушения в торговом комплексе "Саларис"

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СК начал доследственную проверку после обрушения в торговом комплексе "Саларис" в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва".

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Инцидент произошел днем 22 ноября. На третьем этаже строящегося торгового центра "Саларис" обрушились трубы водоснабжения. В результате происшествия погиб один рабочий, еще двое пострадали. Их придавило обломками конструкции.

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что пострадавшие госпитализированы в удовлетворительном состоянии и средней степени тяжести. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме, их жизни ничего не угрожает.

Обрушение произошло во время ремонта теплового оборудования. К месту ЧП в Проектируемом проезде № 907 в поселении Московский прибыли сотрудники МЧС, но их помощь не потребовалась.

Автомобиль скорой помощи, прежде чем доехать до места обрушения, попал в ДТП, столкнувшись с легковушкой. В результате аварии никто не пострадал.

Стройплощадку торгового комплекса "Саларис" проверит Мосгосстройнадзор. На место выехал инспектор надзорного ведомства.