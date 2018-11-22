Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 ноября 2018, 11:26 (обновлено 22.11.2018 11:37)

Происшествия

Четверых рабочих придавило при обрушении конструкций в ТиНАО

Один человек погиб при обрушении конструкции на Киевском шоссе

Четверых рабочих придавило при обрушении конструкций в ТиНАО, сообщает телеканал Москва 24.

В настоящее время они находятся под обломками. По предварительным данным, один человек скончался.

Кроме того, бригада скорой помощи, спешившая на место обрушения, попала в ДТП.

ЧП произошло в поселении Московский, в Проектируемом проезде, 907. Обстоятельства случившегося выясняются.

происшествия

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика