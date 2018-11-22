Один человек погиб при обрушении конструкции на Киевском шоссе

Четверых рабочих придавило при обрушении конструкций в ТиНАО, сообщает телеканал Москва 24.

В настоящее время они находятся под обломками. По предварительным данным, один человек скончался.

Кроме того, бригада скорой помощи, спешившая на место обрушения, попала в ДТП.

ЧП произошло в поселении Московский, в Проектируемом проезде, 907. Обстоятельства случившегося выясняются.

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