По делу Керимова обвинения предъявлены еще двоим бизнесменам

22 ноября, 20:05
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
В деле об отмывании денег, в рамках которого ранее в Ницце задержали российского сенатора Сулеймана Керимова, появились новые обвиняемые. Ими оказались швейцарские бизнесмены Александр Студгальтер и Филипп Боргетти, а также французский юрист по налоговым вопросам Филипп Кьяверини.
По словам адвоката Боргетти Филиппа Суси, всем троим предъявлены обвинения в отмывании денег путем уклонения от налогов, сообщает РИА Новости.
Керимова подозревают в покупке недвижимости на Лазурном берегу, совершенных на подставное имя. В результате нарушений французская налоговая служба могла недополучить несколько десятков миллионов евро.
Российского миллиардера задержали поздно вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы. Задержание прошло, несмотря на то, что тот является сенатором и пользуется дипломатическим иммунитетом.
Впоследствии стало известно, что срок задержания Керимову был продлен на сутки без предъявления обвинений.
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