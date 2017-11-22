По делу Керимова обвинения предъявлены еще двоим бизнесменам

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В деле об отмывании денег, в рамках которого ранее в Ницце задержали российского сенатора Сулеймана Керимова, появились новые обвиняемые. Ими оказались швейцарские бизнесмены Александр Студгальтер и Филипп Боргетти, а также французский юрист по налоговым вопросам Филипп Кьяверини.

По словам адвоката Боргетти Филиппа Суси, всем троим предъявлены обвинения в отмывании денег путем уклонения от налогов, сообщает РИА Новости.

Керимова подозревают в покупке недвижимости на Лазурном берегу, совершенных на подставное имя. В результате нарушений французская налоговая служба могла недополучить несколько десятков миллионов евро.

Российского миллиардера задержали поздно вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы. Задержание прошло, несмотря на то, что тот является сенатором и пользуется дипломатическим иммунитетом.

Впоследствии стало известно, что срок задержания Керимову был продлен на сутки без предъявления обвинений.