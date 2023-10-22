Полиция ищет злоумышленника, устроившего пожар 4 машин на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция разыскивает злоумышленника, который устроил пожар, уничтоживший четыре машины на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы столичного ГУ МВД России.

Полицейские возбудили уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Умышленные уничтожение и повреждение имущества").

Пожар во дворе дома 7/12 на Профсоюзной улице произошел 22 октября в 02:46. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России, сгорели четыре машины. Площадь возгорания составила 7 квадратных метров, его потушили.

Ранее на Ленинском проспекте в Москве загорелся автобус. Пострадавших в пожаре нет.