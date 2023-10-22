Локомотив сошел с рельсов на Сахалине

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Железнодорожный локомотив в воскресенье сошел с рельсов на Сахалине, никто не пострадал. Об этом сообщает региональный главк МЧС России в телеграм-канале.

"Утром 22 октября в ЦУКС ГУМЧС России по Сахалинской области поступило сообщение, что в районе железнодорожной станции Ильинское произошел сход колесной пары локомотива", – указано в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал, на место выдвинулся восстановительный поезд. Обошлось также без задержек поездов.

До этого стало известно, что по меньшей мере 30 пассажиров погибли и еще 80 пострадали в результате схода десяти вагонов поезда с рельсов в Пакистане. Чрезвычайное происшествие случилось в пакистанской провинции Синд, недалеко от города Навабшах.

Ранее с рельсов в Молдавии сошли шесть вагонов с зерном, едущим на Украину. Предварительной причиной случившегося назвали повреждение путей.

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