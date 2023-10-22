22 октября, 03:59Происшествия
Локомотив сошел с рельсов на Сахалине
Фото: 123RF/humannet
Железнодорожный локомотив в воскресенье сошел с рельсов на Сахалине, никто не пострадал. Об этом сообщает региональный главк МЧС России в телеграм-канале.
"Утром 22 октября в ЦУКС ГУМЧС России по Сахалинской области поступило сообщение, что в районе железнодорожной станции Ильинское произошел сход колесной пары локомотива", – указано в сообщении.
В результате происшествия никто не пострадал, на место выдвинулся восстановительный поезд. Обошлось также без задержек поездов.
До этого стало известно, что по меньшей мере 30 пассажиров погибли и еще 80 пострадали в результате схода десяти вагонов поезда с рельсов в Пакистане. Чрезвычайное происшествие случилось в пакистанской провинции Синд, недалеко от города Навабшах.
Ранее с рельсов в Молдавии сошли шесть вагонов с зерном, едущим на Украину. Предварительной причиной случившегося назвали повреждение путей.
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