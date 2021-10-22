Полиция организовала проверку после стрельбы по автобусу во Владивостоке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция организовала проверку по факту стрельбы по автобусу во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.

Неизвестный мужчина выстрелил из пневматического оружия в окно автобуса, который следовал по маршруту № 16Ц. После этого подозреваемый скрылся.

Осколок стекла попал в лицо одного из пассажиров.

"Полиция устанавливает личность правонарушителя и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Большой Пироговской улице в Москве произошел конфликт между водителями. Мужчина, находящийся за рулем Gelandewagen, выстрелил из травматического оружия в шофера автобуса.