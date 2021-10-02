Депутат открыл огонь из автомата Калашникова по зданию МВД в Абхазии

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Депутат парламента Абхазии Алмасхан Ардзинба открыл огонь из автомата Калашникова у здания МВД в городе Сухум. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел республики.

Уточняется, что все произошло в ночь на пятницу, 1 октября. Ардзинба подъехал к зданию МВД на служебном автомобиле. Прежде чем открыть огонь, парламентарий вышел из машины.

"Выкрикивая содержащие ненормативную лексику в сторону здания МВД Республики Абхазия выражения, Ардзинба Алмасхан Зурабович произвел 20 выстрелов в воздух, после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

На месте происшествия обнаружили 20 гильз. По данным правоохранителей, автомат парламентарий приобрел незаконно, у него также не было прав на хранение оружия.

Ранее сообщалось, что депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека.