Депутат Госдумы прокомментировал информацию о том, что устроил стрельбу

Видео со стрельбой с депутатом Госдумы выложили в сеть

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин объяснил сообщения о том, что якобы устроил стрельбу из автомата в Свердловской области.

Он пообещал, что расскажет об инциденте подробнее. На своей странице на Facebook депутат анонсировал "честный разговор за кружкой чаю" с журналистами, поскольку для пресс-конференции "сложно найти место".

"Обещаю автомат, помощника и рассказ, что делал депутат в выходной день в Камышлове и как будет отвечать за свое поведение. А также честное признание, что готов в следующий раз стрелять из пушки, если это создаст такой же резонанс и внимание к проблеме обманутых дольщиков, которых обокрал местный строитель...", – написал он.

Ранее СМИ сообщали, что Ионин стрелял из автомата у жилого дома. В сети появилось видео с человеком, похожим на него.

По словам самого депутата, в Камышлове он помогал обманутым дольщикам. Ионин уточнил, что к его помощнику подошел человек с игрушечным автоматом: "Нажали, посмеялись".

Однако при выезде из города машину парламентария перекрыли пять автомобилей ГИБДД и ППС. Ионин сказал, что ему не давали уехать со словами "вы же все понимаете".