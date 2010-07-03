Депутат Госдумы прокомментировал информацию о том, что устроил стрельбу

Видео со стрельбой с депутатом Госдумы выложили в сеть
Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин объяснил сообщения о том, что якобы устроил стрельбу из автомата в Свердловской области.
Он пообещал, что расскажет об инциденте подробнее. На своей странице на Facebook депутат анонсировал "честный разговор за кружкой чаю" с журналистами, поскольку для пресс-конференции "сложно найти место".
"Обещаю автомат, помощника и рассказ, что делал депутат в выходной день в Камышлове и как будет отвечать за свое поведение. А также честное признание, что готов в следующий раз стрелять из пушки, если это создаст такой же резонанс и внимание к проблеме обманутых дольщиков, которых обокрал местный строитель...", – написал он.
Ранее СМИ сообщали, что Ионин стрелял из автомата у жилого дома. В сети появилось видео с человеком, похожим на него.
По словам самого депутата, в Камышлове он помогал обманутым дольщикам. Ионин уточнил, что к его помощнику подошел человек с игрушечным автоматом: "Нажали, посмеялись".
Однако при выезде из города машину парламентария перекрыли пять автомобилей ГИБДД и ППС. Ионин сказал, что ему не давали уехать со словами "вы же все понимаете".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.