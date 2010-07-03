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15:09

Депутат Госдумы прокомментировал информацию о том, что устроил стрельбу

происшествия общество

15:09

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Видео со стрельбой с депутатом Госдумы выложили в сеть

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин объяснил сообщения о том, что якобы устроил стрельбу из автомата в Свердловской области.

Он пообещал, что расскажет об инциденте подробнее. На своей странице на Facebook депутат анонсировал "честный разговор за кружкой чаю" с журналистами, поскольку для пресс-конференции "сложно найти место".

"Обещаю автомат, помощника и рассказ, что делал депутат в выходной день в Камышлове и как будет отвечать за свое поведение. А также честное признание, что готов в следующий раз стрелять из пушки, если это создаст такой же резонанс и внимание к проблеме обманутых дольщиков, которых обокрал местный строитель...", – написал он.

Ранее СМИ сообщали, что Ионин стрелял из автомата у жилого дома. В сети появилось видео с человеком, похожим на него.

По словам самого депутата, в Камышлове он помогал обманутым дольщикам. Ионин уточнил, что к его помощнику подошел человек с игрушечным автоматом: "Нажали, посмеялись".

Однако при выезде из города машину парламентария перекрыли пять автомобилей ГИБДД и ППС. Ионин сказал, что ему не давали уехать со словами "вы же все понимаете".

происшествия общество

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