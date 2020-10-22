Водители сами перевернули и убрали машины с трамвайных путей после ДТП в Москве

Фото: Агентство "Москва"

Водители, прохожие и сотрудники ДПС перевернули и убрали машины с трамвайных путей после ДТП в Москве.

Авария произошла на юге столицы в районе дома 51, корпус 1 по Чертановской улице.

Из-за сильного удара два автомобиля оказались на рельсах и остановили движение общественного транспорта.

Спустя некоторое время движение было восстановлено, передает Москва 24. Предварительно, пострадавших нет.

Ранее машина врезалась в автобусную остановку и перевернулась в Санкт-Петербурге.