Мосгаз опроверг информацию о повреждении газопровода на Дорогобужской улице

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

АО "Мосгаз" опровергло информацию о повреждении газопровода на Дорогобужской улице на западе Москвы, по указанному адресу идут плановые работы. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе организации.

"22 октября с 14:00 до 15:00 в соответствии с предварительным оповещением городских служб Мосгаз проводил плановые работы по замене запорного устройства на сетях газоснабжения на улице Дорогобужской. Ситуация находится под контролем и не представляет угрозы населению, объекты жизнедеятельности города от газоснабжения не отключались", – сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о повреждении газопровода в районе Соколовского шоссе.

Реконструкция газопроводов – одно из перспективных направлений строительства в Москве. Например, в скором времени закончатся работы на объекте "Автозаводский" в Южном округе столицы.