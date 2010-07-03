Запах газа в ряде районов Москвы возник в ходе плановых работ – Мосгаз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Жители Восточного и Центрального округов Москвы могут ощущать запах газа из-за плановых работ на газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба АО "Мосгаз".
Сотрудники Мосгаза рассказали, что к ним поступают сообщения от жителей различных районов о запахе газа. По словам специалистов, причиной распространения запаха является плановый технологический сброс газа из магистрального газопровода "Серпухов – КРП 14" в рамках капремонта, производимого ООО "Газпром трансгаз Москва".
Данная ситуация находится под контролем, угрозы для населения нет, уточнили в пресс-службе.
В начале сентября экстренные службы проверяли информацию о запахе газа в районах Северного, Северо-Западного и Западного округов. Заявки на запах поступили из домов по улицам Фабрициуса, Штурвальной, Планерной, Мосфильмовской и 2-й Песчаной.
В июне из-за угрозы взрыва газа в Мытищах эвакуировали жильцов дома. Сотрудники МЧС вывели в безопасное место всех, кто находился в доме № 13 во 2-м Первомайском проезде. Спасатели, а также газовые службы и бригады скорой помощи прибыли на место после звонка одного из владельцев квартир. По его словам, многие из жильцов почувствовали резкий запах газа.
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