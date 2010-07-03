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Происшествия

16:09

Три человека погибли на руднике "Таймырский" в Норильске

происшествия

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Три человека погибли при неустановленных обстоятельствах на руднике "Таймырский" компании "Норникель". Об этом сообщил "Интерфакс".

Во вторник, 22 октября, на руднике "Таймырский" недалеко от Норильска произошло чрезвычайное происшествие. Детали пока не сообщаются.

По предварительным сведениям, погибли три человека.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, на месте ЧП работают аварийные службы.

"Норникель" организовал внутреннее расследование. Компания будет сообщать о новых данных с места ЧП по мере их поступления.

Рудник "Таймырский" горно-металлургической компании "Норникель" находится на севере России недалеко от города Норильска. Это один из самых глубоких рудников континента. На предприятии добывают никель, медь, кобальт и другую руду.

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