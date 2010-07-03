Начальника службы ГСМ воинской части под Калининградом заподозрили в краже 1,8 млн рублей

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Начальника службы горюче-смазочных материалов одной из воинских частей Балтийского флота в Калининградской области подозревают в незаконном списании топлива на 1,8 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на военную прокуратуру Балтфлота.

Подозреваемый, используя свое служебное положение, вносил в отчетные документы недостоверные сведения о количестве выданного в подразделения топлива. Таким образом государству причинен ущерб в размере более 1,8 миллиона рублей.

Материалы проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Результатом их рассмотрения стало возбуждение уголовного дела по статье о присвоении чужого имущества в особом размере с использованием служебного положения.

Ранее кассира столичного магазина заподозрили в присвоении 6,3 миллиона рублей. Подозреваемую задержали, в ее отношении возбуждено уголовное дело.