Кассира столичного магазина заподозрили в присвоении 6,3 млн рублей

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Заместитель главного бухгалтера одного из столичных магазинов обратилась в правоохранительные органы, сообщив, что 51-летняя кассир торговой точки похитила из кассы 6,3 миллиона рублей, передает Агентство "Москва".

Возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере. Подозреваемую задержали, ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас кассир находится под подпиской о невыезде.

Ранее в центре столицы на Верхней Красносельской улице 53-летний мужчина несколько раз ударил шпателем работника строительного супермаркета в живот, шею и плечо. Пострадавшего госпитализировали с глубокими резаными ранами, нарушителя задержали. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.