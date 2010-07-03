Российский ледокол случайно подал сигнал SOS – Росморречфлот

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Сигнал бедствия с российского ледокола у берегов Норвегии был подан случайно, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Росморречфлота.

"Никаких проблем нет, ледокол в порядке, экипаж в безопасности. Сигнал бедствия был подан случайно в связи с обесточиванием во время шторма части оборудования. Тревога отменена", – сказал собеседник агентства.

Ранее появилась информация, что российское судно с 33 членами экипажа на борту попало в шторм на западе Норвегии и подало сигнал SOS. Сообщалось, что у судна произошла остановка двигателя.

В конце сентября в Атлантическом океане затонуло попавшее в шторм судно Bourbon Rhode с украинским экипажем. В спасательной операции задействовали авиацию. Многие торговые суда изменили курс, чтобы помочь поискам. На борту было 14 человек.

Российский траулер "Бухта Наездник", горевший почти сутки у причала норвежского города Тромсе, опрокинулся и лег на дно. Все 29 членов экипажа были эвакуированы, пострадавших, по данным судовладельца и МИД России, нет.

