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Происшествия

10:13

СМИ сообщили о наезде машины службы протокола Медведева на пешехода

происшествия ДТП

Фото: телеграм-канал 112

В МВД устанавливают обстоятельства наезда машины службы протокола Дмитрия Медведева на пешехода под Красногорском, сообщает РБК.

В поселке Нахабино водитель Ford Mondeo наехал на пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу возле остановки "Пожарная часть".

Как рассказал изданию источник в полиции, после ДТП "водитель вышел из автомобиля, убедился, что пешеход не получил серьезных травм, и уехал". ГИБДД он вызывать не стал.

После происшествия пострадавший пешеход обратился с заявлением в полицию. На правительственной автобазе ("Автобаза №2") рассказали, что машина прибыла в автоколонну с разбитым передним стеклом.

Там отметили, что водителям уже раздали рекомендации, согласно которым при приближении к пешеходному переходу необходимо сбросить скорость и оценить обстановку.

Ранее водитель такси сбил ребенка в Таганском районе, после чего скрылся с места аварии. А в Хамовниках машина наехала на велосипедиста.

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