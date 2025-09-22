РИА Новости: жена Хорошавина переводит по 5 тыс руб для погашения его штрафа в 500 млн

Фото: ТАСС/Иван Балов

Супруга осужденного экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина переводит по 5 тысяч рублей каждый месяц для погашения его штрафа в 500 миллионов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Кроме того, и сам Хорошавин, находящийся в колонии Хабаровского края, выплачивает по 10 тысяч рублей из своей пенсии. Известно, что для погашения штрафа также было перечислено 12 миллионов рублей.

В 2018 году Хорошавина признали виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. В рамках расследования второго коррупционного дела в 2022 году бывший губернатор в совокупности был приговорен к 15 годам колонии.

