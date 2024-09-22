Еще один украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.

Очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России удалось пресечь 22 сентября около 16:00.

В ночь на 22 сентября атаке ВСУ подверглись три населенных пункта Белгородской области. Однако в этих случаях никто не пострадал. Тем не менее, в результате обстрелов загорелись припаркованный легковой автомобиль и крыша частного дома, а также была повреждена кровля многоквартирного дома.