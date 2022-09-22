Два человека пострадали при наезде Porsche на рекламный щит АЗС в Москве

Фото: Москва 24

Водитель спорткара Porsche не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в районе дома 13 на Суздальской улице.

Как стало известно Москве 24, при движении по луже водитель не стал тормозить, после этого его занесло на полосу для встречного движения, а затем он врезался в рекламный щит АЗС.

По предварительным данным, пострадали два человека – водитель и пассажир Porsche. Их передали медикам. У автомобиля оторвано колесо. По словам очевидцев, водитель ехал на большой скорости.

Из-за ДТП движение в сторону области незначительно затруднено. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве отметили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших сейчас уточняется. На месте работают городские оперативные службы.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в результате столкновения автомобиля скорой помощи и грузовика в Подмосковье. Авария произошла на 64-м километре автомобильной дороги М10 "Россия". Телесные повреждения получили водитель, двое медиков и пациентка скорой.