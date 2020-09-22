Одноклассник курсанта, которого подозревают в убийстве матери, рассказал о нем

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19-летний курсант из Санкт-Петербурга, которого задержали по подозрению в жестокой расправе над собственной матерью, частично признал свою вину. Однако об истинных мотивах убийства так и не рассказал. Сейчас молодой человек арестован на два месяца.

Бывший одноклассник подозреваемого охарактеризовал курсанта как тихого и незаметного.

"В школе у не было друзей, наверное, два-три человека, с которыми он мог общаться и иметь какие-то общие темы для разговора. Мотивации к учебе особо не имел, практически на всех уроках находился в своем мирке, где ему, наверное, было интереснее", – рассказал он.





бывший одноклассник курсанта, подозреваемого в убийстве матери Могу сказать точно, что он был довольно упрямым... Был довольно забитым, видимо, очень много сдерживал в себе разных эмоций, в том числе и гнева, что было видно по его выражению лица. Наверное, его никто не понимал, в том числе в его семье. В общем бомба замедленного действия.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 19-летнего курсанта морского университета, которого подозревают в убийстве собственной матери. Уточняется, что тело 57-летней женщины с ножевыми ранениями нашел 20 сентября ее муж.

Под подозрение попал сын жертвы – студент второго курса Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Его задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.