Одногруппник курсанта, которого подозревают в убийстве матери, рассказал о нем

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

В Санкт-Петербурге 19-летнего курсанта морского вуза задержали по подозрению в жестокой расправе над собственной матерью. Его одногруппник Даниил рассказал Москве 24, были ли предпосылки к случившейся трагедии.

"В университете он ни с кем не общался, всегда держался в стороне. Очень замкнутый и необщительный, очень часто можно было увидеть, как он ходил вдоль стены рядом с аудиторией, гладил ее и корчил гримасы", – рассказал молодой человек.





Даниил одногруппник курсанта, подозреваемого в убийстве Он никогда не был похож на сектанта или фанатика, но при этом все всегда чувствовали что-то неладное. Я ни разу не видел, чтобы он стоял с кем-нибудь в университете и травил анекдоты, шутил. У него никогда ни с кем по-настоящему близкого общения не было.

Другой его знакомый рассказал Москве 24, что последний раз общался с ним пять лет назад. Тогда молодой человек показался ему странным. "Помню, что он просто был странный, замкнутый, практически ни с кем не общался", – объяснил он.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 19-летнего курсанта морского университета, которого подозревают в убийстве собственной матери. Уточняется, что тело 57-летней женщины с ножевыми ранениями нашел 20 сентября ее муж.

Под подозрение попал сын жертвы – студент второго курса Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Его задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

