Мужчину ударили топором по голове в московском торговом центре

18:35
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В одном из московских торговых центров в ходе потасовки мужчина ударил топором по голове своего оппонента. Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, пострадавший находится в реанимации.
"Конфликт между мужчинами произошел накануне вечером на улице Горчакова. В ходе потасовки один из них ударил другого топором по голове", – рассказал собеседник агентства.
Данный инцидент также подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Там уточнили, что у пострадавшего обнаружены черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, линейный перелом теменной кости и рубленая рана теменной области. Кроме того, правоохранители сообщили, что злоумышленник был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что американскому рэперу Ричарду Ламар Хоку предъявлено обвинение в нападении за то, что он угрожал топором людям во время поисков своей девушки.
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