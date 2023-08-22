Москвич требует возместить сгоревшие вместе с Lamborghini 1,7 миллиона рублей

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Арендовавший Lamborghini Кирилл Семенов требует от компании Moscow Dream Cars более 1,7 миллиона рублей, которые сгорели в спорткаре. Об этом ТАСС сообщила руководитель департамента правовой защиты Национального комитета противодействия коррупции (НКПК) в России Ольга Лукманова, к которой обратился пострадавший.

По словам Лукмановой, когда машина загорелась, в салоне лежало 3,7 миллиона рублей, которые принадлежали Семенову.

"Из них 2 миллиона частично сгорели, ему их в банке восстановили, а 1,7 миллиона сгорели полностью. Поэтому мы требуем взыскать с компании Moscow Dream Cars, которая предоставила данную машину в аренду, 1,7 миллиона рублей", – отметила юрист.

Помимо этого, она заявила, что требует с компании еще и сумму залога в 300 тысяч рублей, а также возмещение морального ущерба, поскольку Семенов мог погибнуть из-за пожара. Руководитель департамента правовой защиты НКПК сообщила, что за несколько минут до возгорания Семенов обнаружил техническую неисправность в спорткаре, о чем рассказал владельцам автомобиля.

"Машину Кирилл взял в аренду 4 августа. В этот же день на машине загорелся датчик неисправности двигателя, после чего Кирилл созвонился с менеджером автокара и сообщил о проблеме, на что менеджер ответил, что это норма, так как стоит жаркая погода, и он может далее продолжать водить автомобиль", – добавила Лукманова.

На следующий день, по словам юриста, машина заглохла. Семенов снова позвонил владельцам и сообщил о происшествии. Менеджер компании подъехал, осмотрел спорткар и решил "прикурить" аккумулятор, хотя дилеры Lamborghini запретили это делать.

"Далее менеджеру все-таки разрешили прикурить аккумулятор, машина завелась. Буквально через короткий промежуток времени произошло возгорание автомобиля", – рассказала Лукманова, отметив, что собирается заявить в суд для восстановления прав Семенова и выплаты ему компенсации.

Lamborghini, стоимость которого составляет примерно 50 миллионов рублей, воспламенился 6 августа в Хилковом переулке в центре Москвы.

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