Стафилококк обнаружили у 5 сотрудников пищеблока лагеря в Нижегородской области

21:31
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Управление Роспотребнадзора в Нижегородской области заявило об обнаружении у 5 сотрудников пищеблока оздоровительного лагеря, где массово заболели дети, золотистого стафилококка, сообщается в телеграм-канале ведомства.
"На данный момент у 5 сотрудников пищеблока обнаружено носительство золотистого стафилококка, вынесено постановление № 52-14-28-1048-2022 от 22.08.2022 года о временном отстранении от работы 5 сотрудников пищеблока. Лагерем решается вопрос о замене сотрудников пищеблока", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что более 20 детей лагере "Восток" жаловались на недомогание. При этом в настоящее время деятельность лагеря приостановлена.
СУ СК по Нижегородской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.
Ранее управление Роспотребнадзора в Нижегородской области объявило об обнаружении кишечной палочки в детском лагере "Восток". Учреждение располагается в Семеновском районе региона. В Роспотребнадзоре объяснили, что в ходе эпидемиологического расследования были выявлены нарушения санитарных требований.
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