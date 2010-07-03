Двух мужчин осудят по обвинению в двойном убийстве в ТиНАО

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Мосгорсуд рассмотрит дело двух приезжих из Омской области, обвиняемых в убийстве двух мужчин в феврале 2018 года в поселении Сосенское в ТиНАО.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, в отношении двоих ранее судимых мужчин 31 и 41 лет утвердили обвинительное заключение.

Инцидент произошел в недостроенном таун-хаусе в ходе распития спиртных напитков, когда возник конфликт на почве неприязненных отношений.

По версии следствия, мужчины начали драку, в результате которой нанесли погибшим множество ударов арматурой по голове, от чего они скончались.

После этого обвиняемые похитили принадлежавший одному из потерпевших автомобиль и скрылись с места преступления. Сейчас они содержатся под стражей.

30 июля суд в Москве приговорил к девяти годам колонии строгого режима мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения избил до смерти бывшую супругу.