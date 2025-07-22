Движение затруднено на 43-м километре МКАД из-за ДТП

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Движение затруднено на три километра из-за ДТП на внешней стороне 43-го километра МКАД, в районе съезда № 44, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ЧП работают оперативные службы города, выясняются обстоятельства аварии и информация о пострадавших. Ведомство призвало автомобилистов выбирать пути объезда.

Очевидцы сняли место аварии на видео. На кадрах видно, что на одной из полос трассы лежит перевернутый автомобиль.

Ранее авария произошла на 72-м километре МКАД, после съезда № 71. На месте ДТП работали сотрудники оперативных служб. Движение было затруднено, однако спустя время его восстановили.

До этого один человек погиб в аварии с "Газелью" в Шоссейном проезде. По данным прокуратуры, водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль. В результате водитель иномарки скончался на месте от полученных травм.