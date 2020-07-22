Восемь человек пострадали в ДТП в Набережных Челнах

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Восемь человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Набережных Челнах, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Республики Татарстан.

Подробности происшествия не уточняются. В связи с инцидентом организована прокурорская проверка, сообщили в региональной прокураторе.

"По ДТП в Набережных Челнах с участием пассажирского автобуса с пострадавшими организована прокурорская проверка", – отметили в ведомстве.

Ранее в Москве пассажирский автобус наехал на общественный транспорт. Инцидент произошел в столичном районе Люблино. В результате инцидента скончалась женщина. В связи с этим столичная прокуратура начала проверку.