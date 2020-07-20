Опубликовано видео момента ДТП с автобусом в Люблине

Видео: Москва 24

В Сети появилось видео момента ДТП с автобусом в столичном районе Люблино.

На кадрах видно, как автобус выезжает на Ставропольскую улицу, пытаясь притормозить, въезжает в остановку общественного транспорта.

Столичная прокуратура начала проверку в связи с аварией. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Юго-Восточного административного округа Москвы Роман Никифоров.

Ранее стало известно, что в результате аварии, произошедшей утром, погибла женщина.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что за рулем автобуса была женщина. Перед выходом на рейс она прошла все медицинские проверки и была допущена к управлению транспортом.

По предварительным данным, водитель автобуса не справилась с управлением. Ликсутов подчеркнул, что столичные власти окажут материальную помощь семье погибшей.

