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Происшествия

13:09

Два автомобиля влетели в пешеходов после ДТП в Люблине

происшествия ДТП

Видео: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Два автомобиля влетели в пешеходов после ДТП на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Авария произошла на Краснодарской улице, 20/1, в районе станции метро "Люблино". Машины столкнулись на перекрестке, а затем от удара въехали на тротуар.

По предварительным данным, пострадали три человека.

Из-за аварии заняты по одной правой полосе на улицах Краснодарской и Краснодонской. Автомобилистов просят выбирать пути объезда.

Во вторник, 21 июля, сообщалось о вечернем заторе на МКАД из-за перевернувшегося грузовика. Машину удалось поставить на колеса, но в районе места происшествия на протяжении девяти километров было замедлено движение.

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