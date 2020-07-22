Два автомобиля влетели в пешеходов после ДТП в Люблине

Два автомобиля влетели в пешеходов после ДТП на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Авария произошла на Краснодарской улице, 20/1, в районе станции метро "Люблино". Машины столкнулись на перекрестке, а затем от удара въехали на тротуар.

По предварительным данным, пострадали три человека.

Из-за аварии заняты по одной правой полосе на улицах Краснодарской и Краснодонской. Автомобилистов просят выбирать пути объезда.

Во вторник, 21 июля, сообщалось о вечернем заторе на МКАД из-за перевернувшегося грузовика. Машину удалось поставить на колеса, но в районе места происшествия на протяжении девяти километров было замедлено движение.

