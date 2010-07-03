В Барселоне задержали четвертого подозреваемого в изнасиловании россиянки

В Барселоне полицейские задержали четвертого подозреваемого в групповом изнасиловании россиянки. Об этом сообщается в микроблоге Mossos d'Esquadra – полиции каталонской автономии в Twitter.
"Был произведен еще один арест, связанный с групповым изнасилованием в Барселоне", – сказано в сообщении каталонской полиции. "Всего по делу задержаны четыре человека", – добавили представители Mossos d'Esquadra.
Ранее в рамках расследования правоохранители задержали двоих румын и испанку, которая также могла принимать участие в похищении гражданки РФ. Им предъявили обвинения в незаконном лишении свободы, изнасиловании и нанесении травм. После этого задержанных временно освободили из-под стражи.
Утром 16 июля прохожие обратились в полицию, встретив молодую девушку с ранами на теле, которая просила помощи. Пострадавшую госпитализировали, полиция начала расследование инцидента. Как рассказала россиянка, она заснула на скамейке на автовокзале, а проснулась от ударов незнакомых мужчин в заброшенном строении на пустыре. Они удерживали девушку в плену несколько суток, но ей удалось сбежать.
По информации СМИ, до инцидента россиянка была у матери в Бенидорме. Также известно, что девушка обратилась в Генконсульство РФ с просьбой выдать ей документы для возвращения на родину в связи с потерей загранпаспорта.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.