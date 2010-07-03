В Барселоне задержали четвертого подозреваемого в изнасиловании россиянки

Фото: ТАСС/EPA/ENRIC FONTCUBERTA

В Барселоне полицейские задержали четвертого подозреваемого в групповом изнасиловании россиянки. Об этом сообщается в микроблоге Mossos d'Esquadra – полиции каталонской автономии в Twitter.

"Был произведен еще один арест, связанный с групповым изнасилованием в Барселоне", – сказано в сообщении каталонской полиции. "Всего по делу задержаны четыре человека", – добавили представители Mossos d'Esquadra.

Ранее в рамках расследования правоохранители задержали двоих румын и испанку, которая также могла принимать участие в похищении гражданки РФ. Им предъявили обвинения в незаконном лишении свободы, изнасиловании и нанесении травм. После этого задержанных временно освободили из-под стражи.

Утром 16 июля прохожие обратились в полицию, встретив молодую девушку с ранами на теле, которая просила помощи. Пострадавшую госпитализировали, полиция начала расследование инцидента. Как рассказала россиянка, она заснула на скамейке на автовокзале, а проснулась от ударов незнакомых мужчин в заброшенном строении на пустыре. Они удерживали девушку в плену несколько суток, но ей удалось сбежать.

По информации СМИ, до инцидента россиянка была у матери в Бенидорме. Также известно, что девушка обратилась в Генконсульство РФ с просьбой выдать ей документы для возвращения на родину в связи с потерей загранпаспорта.