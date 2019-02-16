Студентка из Ирана заявила в полицию о побоях и попытке изнасилования в Москве

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Студентка Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) им. И. М. Сеченова заявила в полицию о побоях и попытке изнасилования.

Как сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах, инцидент произошел 14 февраля в квартире на проспекте Вернадского, дом 15.

По словам девушки, трое ее знакомых пытались совершить с ней насильственные действия сексуального характера. При этом девушку несколько раз ударили ладонью по голове.

Отмечается, что по заявлению проводится проверка. Информация о произошедшем передана в Следственный комитет. По предварительным данным, злоумышленники не являются гражданами РФ.

29 января уроженка Таджикистана, проживающая в поселении Сосенское, сообщила в полиции, что была изнасилована и ограблена знакомым на Хованском кладбище.