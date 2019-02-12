Мастер с сайта по подбору профессионалов изнасиловал журналистку в Москве

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На юго-востоке Москвы мастер по ремонту карнизов избил и изнасиловал журналистку. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

Сотрудница одного из отделов издания "Собака" обратилась в полицию вечером 11 февраля. Девушка рассказала, что вызвала мастера по ремонту карнизов через сайт по подбору профессионалов Profi.ru.

По ее словам, мужчина, выполнив работу, стал приставать к ней, повалил на кровать и произвел с ней насильственные действия сексуального характера. Затем мастер забрал ее мобильный телефон и скрылся.

В настоящий момент полицейские проводят доследственную проверку. Также информация об изнасиловании была передана в Следственный комитет. Пострадавшая сумела описать нападавшего – худощавый мужчина славянской внешности в возрасте 35-40 лет.

В конце января текущего года уроженка Таджикистана, проживающая в поселении Сосенское, сообщила в полиции, что была изнасилована знакомым на Хованском кладбище. По ее словам, он также ограбил ее, забрав пять тысяч рублей и золотое кольцо.