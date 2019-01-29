Мужчина изнасиловал и ограбил знакомую на Хованском кладбище

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщение об изнасиловании и ограблении женщины на территории Хованского кладбища.

С заявлением в полицию обратилась уроженка Таджикистана, проживающая в поселении Сосенское, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщина сообщила, что 25 января знакомый по имени Тимур изнасиловал ее на Хованском кладбище, после чего отобрал у нее пять тысяч рублей и золотое кольцо.

Следователи проводят проверку. Выясняются обстоятельства случившегося.