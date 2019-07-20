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03:40

Напавшего с ножом на глухонемых пассажиров метро арестовали в Петербурге

происшествия суды

03:40

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Фото: vk.com/spb_today

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга в воскресенье, 21 июля вынес постановление о заключении под стражу Фетулаха Гамдулаева.

Житель Дагестана обвиняется в нападении с ножом на двух глухонемых граждан Украины в метрополитене. Мера пресечения избрана до 18 сентября. При этом Гамдулаев возражал против ареста, утверждая, что защищался от нападения. Также он указал, что оформил явку с повинной, передает , передает портал News.ru со ссылкой на Telegram-канал объединенной пресс-службы судов города.

По версии следствия, 19 июля в вагоне метро на станции "Пушкинская" 36-летний обвиняемый напал с ножом на двух пассажиров. По данным "Фонтанки", причиной конфликта стало то, что пассажиры в силу проблем со слухом не ответили злоумышленнику, выходят ли они из вагона. Пострадавших госпитализировали и прооперировали. Они находятся в стабильно тяжелом состоянии.

В начале июля мужчина в Москве обстрелял из травматического оружия двух девушек после отказа в знакомстве.

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происшествия суды

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